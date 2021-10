Na avstrijsko-slovenski štabni vaji preverjali vzajemno sodelovanje in ukrepanje ob poplavljanju Mure

Gornja Radgona, 1. oktobra - V okviru čezmejnega projekta goMURra je v avstrijski Radgoni potekala skupna štabna vaja, s katero so preverili sistem obveščanja in intervencije ob poplavnih vodah reke Mure v osmih občinah ob Muri na avstrijski in slovenski strani. Preverili so tudi, kaj morajo občine spremeniti v svojih načrtih zaščite pred visokimi vodami oziroma poplavami.