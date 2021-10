V Novem mestu pohod in slovesnost ob 30-letnici osamosvojitvene akcije Skala

Novo mesto, 2. oktobra - Policijsko veteransko društvo Sever Dolenjska in Bela Krajina ter Grm Novo mesto - center biotehnike in turizma v Novem mestu ob 9. uri pripravljata pohod ob 30-letnici osamosvojitvene akcije Skala, med katero so dolenjske in belokranjske delegate prepeljali na nočno zasedanje v slovensko skupščino v Ljubljani. Pohodu bo sledila še slovesnost.