IJS: V odpadnih vodah slovenskih izobraževalnih institucij prisotni nikotin, alkohol in marihuana

Ljubljana, 1. oktobra - Raziskovalci Instituta Jožef Stefan (IJS) so na vzorcih odpadnih vod slovenskih izobraževalnih institucij določali vsebnost drog in zdravil, ki se zlorabljajo. Rezultati so pokazali, da so najbolj razširjene droge nikotin, alkohol in marihuana. Med zdravili, ki se zlorabljajo, so določili ostanke morfina in kodeina, med stimulansi pa kokaina.