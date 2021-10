Janša s predstavniki skrajno desne politične skupine Evropskega parlamenta ID

Ljubljana, 1. oktobra - Premier Janez Janša se je danes sestal z vodilnimi predstavniki skrajno desne politične skupine Evropskega parlamenta Identiteta in Demokracija (ID). S sogovorniki so govorili o temah, povezanih z Evropsko unijo in razmerah na področju pandemije covida-19 v Evropi, so sporočili z vlade.