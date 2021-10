Ob dnevu starejših za večjo dostopnost starejših do digitalnih storitev in za deinstitucionalizacijo

Ljubljana, 1. oktobra - Z digitalnimi tehnologijami je lažje zagotavljati zdravstvene in socialne storitve za starejše, spodbujajo pa tudi neodvisno in samostojno življenje. Glede na to jim je v povezavi s starejšimi treba nameniti več pozornosti, ob dnevu starejših menijo na NIJZ. Varuh Peter Svetina pa je že v četrtek poudaril pomen deinstitucionalizacije.