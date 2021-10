Rektorji nagovorili bruce prek spleta

Ljubljana/Maribor/Koper, 1. oktobra - Ob začetku novega akademskega leta tudi tokrat zaradi epidemioloških razmer ni tradicionalnih dobrodošlic novopečenim študentom v živo. So pa jih rektorji univerz nagovorili preko videa na spletni strani univerz. Bruckam in brucem kot tudi ostalim študentom so zaželeli zdravo, uspešno in srečno študijsko leto.