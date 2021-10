Nepovratna sredstva za raziskovalce v podjetjih

Ljubljana, 3. oktobra - Javna agencija Spirit Slovenija je objavila javni poziv, prek katerega so podjetjem na voljo nepovratna sredstva za sofinanciranje stroškov dela njihovih raziskovalcev. Za posameznega raziskovalca lahko dobijo do nekaj manj kot 10.000 evrov. Za leti 2022 in 2023 je na voljo skupno sedem milijonov evrov.