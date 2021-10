Partnerstvo za spremembe se pripravlja na osmi krog

Ljubljana, 2. oktobra - Zbornica AmCham Slovenija pripravlja osmi krog projekta Partnerstvo za spremembe. K sodelovanju vabijo vse, ki imajo željo spreminjati družbo in poslovno okolje na bolje in ki verjamejo v moč sodelovanja in povezovanja, so pojasnili na zbornici. Prijave so možne do 18. oktobra.