V Planici odprli Laboratorij za gravitacijsko fiziologijo

Planica, 1. oktobra - V Nordijskem centru Planica so danes v sodelovanju z Evropsko vesoljsko agencijo ter ministrstvoma za znanost in za gospodarstvo zagnali t.i. človeško centrifugo in tako odprli Laboratorij za gravitacijsko fiziologijo IJS. Laboratorij bo prispeval k raziskavam za ohranjanje zdravja in dobrega počutja astronavtov med prihodnjimi misijami v vesolje.