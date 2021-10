V več nemških deželah sprostili omejitvene ukrepe

Berlin, 1. oktobra - V več nemških deželah so danes sprostili omejitvene ukrepe za zajezitev novega koronavirusa. V Severnem Porenju-Vestfaliji maske na prostem niso več obvezne, povečali so tudi število obiskovalcev na večjih javnih prireditvah, na univerzah poteka pouk v predavalnicah ob pogoju PCT. Na Bavarskem po letu in pol znova odpirajo nočne klube.