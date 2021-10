Na Hrvaškem letos občutno povečanje turističnih obiskov in nočitev

Zagreb, 1. oktobra - Na Hrvaškem so v prvih devetih mesecih zabeležili 12,6 milijona turistov in 80 milijonov nočitev, kar je za 70 odstotkov več obiskov in 53 odstotkov več nočitev kot v enakem obdobju lani, je danes objavilo hrvaško ministrstvo za turizem in šport. Slovenski turisti so prispevali več kot deset odstotkov vseh nočitev.