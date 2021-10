Mesec prostora posvečen prostorskemu in urbanemu razvoju

Ljubljana, 1. oktobra - Letošnji mesec prostora, ki poteka osmo leto zapored, je letos namenjen temam prostorskega in urbanega razvoja, načrtovanja in urejanja prostora, arhitekture, trajnostne gradnje in stanovanjske politike. Dogodki se bodo začeli 4. oktobra s svetovnim dnevom habitata, zaključili 5. novembra z Urbanim forumom 2021.