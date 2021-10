V ljubljanski garažni hiši zagorela električna vozila, sedem ljudi evakuirali

Ljubljana, 1. oktobra - V garažni hiši na Trdinovi ulici v Ljubljani je dopoldne prišlo do požara na električnih vozilih, ki so bila parkirana v kleti garažne hiše. Poškodovana so bila tri električna vozila. Gasilci so požar omejili ter iz stavbe evakuirali sedem ljudi, ki pa niso poškodovani. Štiri so odpeljali na preventivni pregled, so sporočili ljubljanski policisti.