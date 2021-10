KGZS za ukinitev komunalnega prispevka za nestanovanjske kmetijske stavbe

Ljubljana, 1. oktobra - Trenutna ureditev komunalnega prispevka v zakonu o urejanju prostora in občinskih odlokih je za kmetije neustrezna in nepravična, saj med njimi povzroča neenakost, so opozorili v Kmetijsko-gozdarski zbornici Slovenije (KGZS). Skladno s tem so se zavzeli za oprostitev plačila tega prispevka za gradnjo in dozidavo nestanovanjskih kmetijskih stavb.