Cepljeni nogometaši angleških klubov bodo lahko igrali v državah z rdečega seznama

London, 1. oktobra - Predstavniki angleške premier league, britanske vlade in tamkajšnjega ministrstva za zdravje so dosegli dogovor, ki bo nogometašem omogočil nastop za državno selekcijo tudi v državah s tako imenovanega rdečega covid-seznama. Pri povratku v Veliko Britanijo jim ne bo treba v desetdnevno karantenO. Pogoj je seveda, da so cepljeni proti covidu-19.