Združeni narodi opozarjajo na lakoto v Tigrayu

Adis Abeba, 1. oktobra - Združeni narodi opozarjajo na veliko podhranjenost v etiopski pokrajini Tigray, zlasti med nosečnicami in doječimi materami. Močno ogroženi so tudi otroci in vse kaže, da ljudi na območju čaka velika lakota, opozarja poročilo ZN, ki je bilo objavljeno v četrtek le nekaj ur po odločitvi etiopske vlade, da izžene sedem visokih predstavnikov ZN.