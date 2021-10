Slovensko stalno gledališče s premiero otroške predstave Gregor in Silvija

Trst, 2. oktobra - Slovensko stalno gledališče (SSG) v Trstu bo drevi v Kulturnem centru Lojza Bratuž v Gorici premierno uprizorilo otroško predstavo Gregor in Silvija. Za otroški muzikal je besedilo po slikanici Michaela Colemana in Tima Warnesa priredila Jasmin Kovic, ki podpisuje tudi režijo, poleg tega je poskrbela za sceno in kostume.

Gregor in Silvija je poučna in v tej različici zelo aktualna zgodba po uspešni slikanici Michaela Colemana in Tima Warnesa George and Sylvia, so zapisali v gledališču. Izvirno glasbo je napisal tržaški skladatelj Stefano Sacher, protagonista predstave v vlogi dveh mladih in zaljubljenih goril sta Tina Gunzek in Blaž Popovski.

Glavna junaka ne utegneta izpovedati svoje ljubezni, ker sta vsak zase prepričana, da nista dovolj lepa in primerna. Zato se skušata pretvarjati, da sta drugačna in posebna, na koncu pa razumeta, da sta avtentičnost in iskrenost edina pot do srca drugega.

Celo predšolski otroci so danes preko pametnih telefonov bombardirani z modeli standardiziranega obnašanja. Stalno primerjanje z nedosegljivimi ideali pripelje kasneje do problematičnega sprejemanja realnosti, saj sodobni trendi in lepotni modeli pogojujejo življenje odraščajočih ali bolj krhkih oseb. Zato tudi v predstavo in zgodbo vstopijo digitalni liki, socialna omrežja, pametni telefoni, ekrani računalnikov. Besedilo se na lahkoten način pošali iz aktualnih trendov, od influencerjev do lažnega idealiziranja minljivih mitov, so še zapisali v tržaškem SSG.

Jasmin Kovic je v videu, objavljenem na spletni strani gledališča, med drugim povedala, da "je to zgodba o ljubezni, o sprejemanju lastnega telesa, zgodba, ki hrani neke obče veljavne ideale in moralo, ki je še danes aktualna". Meni, da lahko ta zgodba še marsikaj pove otrokom tudi v sodobni družbi.

Tržaška ponovitev v sklopu Družinskega abonmaja v soboto, 9. oktobra, v Kulturnem domu v Trstu.