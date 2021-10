Poslanki narodnih manjšin v hrvaškem saboru o pomenu popisa prebivalstva za pravice manjšin

Zagreb, 1. oktobra - Poslanka albanske, bošnjaške, črnogorske, makedonske in slovenske manjšine v hrvaškem parlamentu Ermina Lekaj Prljaskaj je danes pozvala vse pripadnike narodnih manjšin, naj se med popisom prebivalstva tako tudi izjasnijo. Enako je izpostavila tudi poslanka SDP slovenskega rodu v saboru Barbara Antolić Vupora.

Poslanka Lekaj Prlaskaj je opozorila, da krčenje število pripadnikov narodnih manjšin lahko pomeni izgubo pridobljenih manjšinskih pravic.

Pomen popisa prebivalstva za manjšine je pred novinarji izpostavila tudi Antolić Vupora, ki je predstavnica slovenske nacionalne manjšine v varaždinski županiji. Poudarila je, da se število Slovencev na Hrvaškem v zadnjih pol stoletja skrčilo s približno 50.000 na 10.517, kolikor se jih je tako opredelilo na zadnjem popisu leta 2011. Spomnila je, da so v varaždinski županiji zaradi krčenja števila pripadnikov slovenske manjšine izgubili pravico do oblikovanja sveta slovenske nacionalne manjšine ter da imajo zgolj predstavnico.

Izpostavila je tudi, da je število pripadnikov manjšine pomembno tudi pri uresničenju ostalih pravic, ne samo glede udeležbe v lokalni in regionalni samoupravi. Omenila je pravico do učenja materinega jezika, zaposlovanja v državnih službah, organiziranja in kulturnega delovanja manjšin, nenazadnje tudi pridobitve denarja iz skladov EU.

Menila je še, da je pri popisu treba razlikovati med državljanstvom in narodnostjo. "Za državljanstvo potrebujete dokazilo na papirju, za narodnost občutek," je dejala. Pozvala je vse iz narodno mešanih zakonov, naj pri popisu prebivalstva razmislijo o svojih prednikih in narodni identiteti, ki jo je treba bolj zaščititi. "Pozivam, naj bo to tista, ki je manj številčna", je dejala Antolić Vupora.

Lekaj Prljaskajeva pa je dejala še, da je treba s popisom prebivalstva ugotoviti število pripadnikov narodnih manjšin zaradi pravic, ki jih glede na število pripadnikov manjšin zagotavlja hrvaški ustavni zakon o pravicah narodnih manjšin. Menila je, da se s podobnimi težavami glede števila pripadnikov manjšin srečuje vseh pet manjšin, ki jih zastopa v hrvaškem parlamentu.

Omenila, da sta ovira pri uresničevanju pravic za manjšine razpršenost pripadnikov narodnih manjšin na različnih koncih države in migracije. Ugotovila je tudi, da se številni ne želijo izjasniti za pripadnike narodnih manjšin zaradi različnih razlogov. Posebej je pozvala starše, naj pri vprašanju o narodnosti svojih otrok v popisu prebivalstva vpišejo narodnost otrok, namesto da bi rubriko pustili prazno z utemeljitvijo, da bodo to prepustili otroku, ko se bo lahko o tem odločil sam.

Popis prebivalstva na Hrvaškem se je začel 13. septembra, potekal pa bo do 17. oktobra. Prve rezultate popisa prebivalstva bodo objavili najpozneje 60 dni po koncu popisa.