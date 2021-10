Na velikem odru MGL premiera Češnjevega vrta v režiji Kice

Ljubljana, 2. oktobra - Na velikem odru Mestnega gledališča ljubljanskega (MGL) bo drevi premiera Češnjevega vrta A. P. Čehova v režiji Janusza Kice. Češnjev vrt je prva režija Kice v MGL in njegova tretja režija te drame, v kateri vselej najde nekaj drugega. Tokrat so ustvarjalci skušali v predstavo vpeti tudi občutke, ki so jih prevevali ob ustvarjanju v času zaprtja.