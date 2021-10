Dravske elektrarne lani s tretjo največjo proizvodnjo v 70-letni zgodovini

Maribor, 1. oktobra - Za Dravskimi elektrarnami Maribor (DEM), ki obeležujejo 70 let delovanja, kar so danes obeležili z odprtjem razstave o zgodovini in pomenu za regijo in državo, je eno najboljših proizvodnih let. Lani je družba, ki je del Holdinga slovenske elektrarne (HSE), proizvedla 3202 gigavatnih ur elektrike, kar je tretji najboljši dosežek v zgodovini.