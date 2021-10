Gospodarsko razpoloženje na Japonskem se še izboljšuje

Tokio, 1. oktobra - Razpoloženje v japonskem gospodarstvu se je med julijem in koncem septembra izboljšalo že peto četrtletje zapored, ugotavlja raziskava japonske centralne banke Tankan. Kazalnik se je ustavil pri 18 točkah in je bil boljši od napovedi, saj so gospodarstveniki optimistični glede okrevanja gospodarstva po upadu okužb z različico koronavirusa delta.