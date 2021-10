Mediana: Za polovico vprašanih ukrepi za zajezitev covida-19 prekomerni, za desetino premalo ostri

Ljubljana, 1. oktobra - Glede na tokratno anketo Inštituta za raziskovanje trga in medijev Mediana 53 odstotkov vprašanih meni, da so ukrepi za zajezitev covida-19 prekomerni, kot primerne jih ocenjuje slabih 37 odstotkov, za deset odstotkov pa so premalo ostri. Po mnenju 51 odstotkov anketiranih se druge države s covidom-19 spopadajo bolje.