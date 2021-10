Pročelje Banke Slovenije obarvano v valute samostojne države

Ljubljana, 1. oktobra - Oktobra mineva 30 let od izdaje prvih bankovcev - vrednostnih bonov - v samostojni Sloveniji. Na ta pomemben mejnik bodo v Banki Slovenije opozorili tudi s projekcijo na pročelju njihove stavbe v središču Ljubljane. Video zaslon, ki bo poleg vrednostnih bonov prikazoval tudi tolarje in evre, bo od danes do konca meseca zažarel vsak dan.