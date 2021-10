Radovljiški policisti priprli moškega zaradi več premoženjskih kaznivih dejanj

Radovljica, 1. oktobra - Radovljiški policisti so s kazensko ovadbo k preiskovalnemu sodniku pristojnega sodišča pred nekaj dnevi privedli moškega, ki je osumljen več premoženjskih kaznivih dejanj v Radovljici. Prejšnji petek popoldan so ga zalotili pri tatvini denarnice iz šolske garderobe, sumijo pa ga še tatvine štirih denarnic in treh tatvin iz vozil istega dne.