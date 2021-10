Evropske borze uvodoma negativno

Frankfurt, 1. oktobra - Osrednje evropske borze so v zadnji dan trgovalnega tedna vstopile z občutnimi padci. Vlagatelji na stari celini namreč sledijo trendom, ki so jih v četrtek postavile borze na drugi strani Atlantika, ker v ZDA vlada zaskrbljenost pred daljšim obdobjem visoke inflacije in upočasnjeno rastjo ameriškega gospodarstva. Evro izgublja.