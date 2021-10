Mariborska Snaga opozarja na nestrpnost na zbirnih centrih

Maribor, 1. oktobra - Družba za ravnanje z odpadki in druge komunalne storitve Snaga se na zbirnih centrih sooča s posamezniki, ki ne upoštevajo pravil na zbirnih centrih. Njihovi zaposleni so v zadnjem času postali tudi tarča verbalnih napadov in celo fizičnega nasilja, kar v mariborskem podjetju obsojajo, želijo pa si večje strpnosti in medsebojne korektnosti.