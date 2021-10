Vlada dovoljeno število zaposlitev v državni upravi povišala za 598

Ljubljana, 1. oktobra - Vlada je na četrtkovi dopisni seji sprejela skupni kadrovski načrt organov državne uprave za leti 2021 in 2022. Z njim je za potrebe obvladovanja okužb s covidom-19 in črpanja evropskih sredstev število dovoljenih zaposlenih povišala za 598. Določila je tudi minimalno kvoto za zaposlitev vrhunskih športnikov in trenerjev.