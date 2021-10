Vreme: Pretežno jasno

Ljubljana, 1. oktobra - Danes dopoldne bo povsod pretežno jasno. Na jugovzhodu bo nekaj nizke oblačnosti, ki se bo čez dan počasi širila proti severu. Burja na Primorskem bo popoldne povsod ponehala. Najvišje dnevne temperature bodo od 16 do 20, na Primorskem do 23 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

V soboto dopoldne bo precej jasno, po nižinah v notranjosti Slovenije pa se bo zjutraj in deloma dopoldne zadrževala megla ali nizka oblačnost. Popoldne se bo nekoliko pooblačilo na Primorskem. Najnižje jutranje temperature bodo od 3 do 9, ob morju okoli 13, najvišje dnevne od 19 do 23 stopinj Celzija.

Obeti: V nedeljo in ponedeljek bodo na zahodu krajevne padavine, ki se bodo občasno razširile tudi nad osrednjo Slovenijo, večinoma suho bo ob morju, kjer bo pihal jugo. Na vzhodu bo suho in deloma sončno. Krepil se bo jugozahodni veter, razmeroma toplo bo.

Vremenska slika: Nad vzhodno Evropo, Balkanom in Alpami je območje visokega zračnega tlaka. Od vzhoda priteka k nam razmeroma suh in nekoliko toplejši zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes bo prevladovalo sončno vreme, burja ob Jadranu bo popoldne ponehala. V soboto bo deloma jasno, po nižinah se bo v krajih severno in vzhodno od nas zjutraj in dopoldne zadrževala megla ali nizka oblačnost.

Biovreme: Danes in v soboto bo vpliv vremena na počutje ljudi ugoden.