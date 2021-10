Puklavčeva vinska klet nadaljuje dobro prodajo vin na tuje trge

Ormož, 3. oktobra - Ormoško-ljutomerska klet Puklavec Family Wines je zaradi izbruha epidemije lani na domačem trgu beležila desetodstotni padec prodaje, medtem ko so na tujih trgih kljub težkim razmeram dosegli dobre prodajne rezultate. To še posebej velja za nizozemski trg, kjer se je prodaja skoraj podvojila, rast pa so zabeležili tudi na poljskem in hrvaškem trgu.