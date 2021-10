Dr Dre in Snoop Dogg ob polčasu super bowla

Los Angeles, 1. oktobra - Polčas velikega finala sezone ameriškega nogometa je vsako leto rezerviran za nastope glasbenih zvezdnikov in je eden najbolj gledanih športnih dogodkov na svetu. To sezono bodo ob polčasu super bowla februarja v Los Angelesu navduševali Dr Dre, Snoop Dogg, Eminem, Mary J Blige in Kendrick Lamar, so sporočili iz lige NFL.