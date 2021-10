Azijske borze začele oktober z velikimi izgubami

New York/Tokio, 1. oktobra - Tečaji delnic na borzah v Aziji so se danes občutno znižali. V zaskrbljenosti glede gospodarskega okrevanja so vlagatelji prodajali delnice, potem ko jih statistični podatki iz regije niso prepričali. K negativnim gibanjem je prispevala tudi četrtkova pocenitev vrednostnih papirjev na Wall Streetu.