Sporočilo uredništvom - pogovorni večer Kočevska in Slovenija - 30 let nedokončane tranzicije

Ljubljana, 1. oktobra - Pogovorni večer Društva MORiS Kočevska Reka z naslovom Kočevska in Slovenija - 30 let nedokončane tranzicije, na katerem bodo sodelovali zgodovinarka Tamara Griesser Pečar, predsednik osamosvojitvene vlade Lojze Peterle in publicist Igor Omerza, bo danes ob 18. uri v KCK Kočevje na Trgu zbora odposlancev 62 v Kočevju, so sporočili z društva.