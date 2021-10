Zastoji so na ljubljanski obvoznici pred priključkom na Celovško cesto proti Štajerski ter na dolenjski avtocesti med Grosupljim in Ljubljano.

Na gorenjski avtocesti je na počivališču Jesenice proti Ljubljani zaradi večjega števila tvornih vozil otežen dostop na počivališče.

Na severni ljubljanski obvoznici je zaradi poškodovanega vozišča zaprt vozni pas pri priključku na Celovško cesto proti razcepu Zadobrova. Promet za tovorna vozila nad sedmimi tonami in pol je iz Gorenjske in Primorske proti Štajerski preusmerjen na ljubljansko južno in vzhodno obvoznico. V času prometnih konic so pričakovani zastoji.

Med razcepom Srmin in priključkom Kozina promet zaradi del poteka v obe smeri po enem pasu. Priključek Kastelec je zaprt v obe smeri, obvoz je preko priključkov Črni Kal in Kozina.

Na priključku Vrhnika je zaradi del zaprt izvoz iz smeri Kopra, obvoz je preko priključka Logatec.

Med Gabrkom in Fernetiči je zaradi del zaprt priključek Sežana vzhod iz smeri Italije proti Gabrku.

Na dolenjski avtocesti je zaradi del zaprt priključek Brežice iz smeri Ljubljane proti Obrežju.

Na pomurski avtocesti je zaradi del zaprt priključek Vučja vas iz smeri Maribora proti Lendavi.

Po dostopnih informacijah na mejnih prehodih trenutno ni daljšega čakanja pri prestopu meje.

Podatki o trajnejših zaporah cest: www.promet.si