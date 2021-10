V 38 občinah Furlanije - Julijske krajine v nedeljo in ponedeljek lokalne volitve

Trst, 1. oktobra - V Furlaniji - Julijski krajini bodo v nedeljo in ponedeljek potekale lokalne volitve v 38 občinah, med katerimi sta tudi prestolnica dežele Trst in mesto Pordenone. Daleč najpomembnejše so volitve v občini Trst, kjer je v tekmi za župana deset kandidatov, med njimi je dosedanji desnosredinski župan Roberto Dipiazza.