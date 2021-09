Newyorške borze končale v rdečem

New York, 30. septembra - Indeksi na newyorških borzah so zaradi zaskrbljenosti nad politično negotovostjo v Washingtonu današnje trgovanje sklenili v rdečem. Čeprav sta predstavniški dom in senat na koncu le potrdila začasni zakon o financiranju vlade, vseeno ostajajo nerešena vprašanja, ki po mnenju analitikov obremenjujejo trg, poroča francoska tiskovna agencija AFP.