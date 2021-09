V delu opozicije obsodili nasilne proteste, vzrok zanje vidijo v nezaupanju v delovanje vlade

Ljubljana, 30. septembra - V opozicijskih LMŠ, SD, Levica in SAB so v izjavi za medije obsodili nasilne proteste, po njihovem mnenju pa so ti odraz nezaupanja ljudi v delovanje vlade, kar se kaže tudi v spopadanju z zdravstveno krizo in odzivom ljudi na ukrepe. Enotni so, da je edina rešitev odstop trenutne vlade.