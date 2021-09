Janša na obisku v Londonu o poglobitvi sodelovanja med državama

London, 30. septembra - Predsednik vlade Janez Janša je bil danes na povabilo britanskega premierja Borisa Johnsona na delovnem obisku v Londonu. Osrednje teme pogovora premierjev so bile povezane s poglobitvijo političnega sodelovanja med državama, spopadanjem z epidemijo covida-19 in odnosi med EU in Združenim kraljestvom, so sporočili iz kabineta predsednika vlade.