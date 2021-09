ECDC opozarja na tveganja rahljanja ukrepov pred zadostno precepljenostjo

Stockholm, 30. septembra - Evropski center za obvladovanje in preprečevanje bolezni (ECDC) svari pred porastom okužb z novim koronavirusom jeseni v državah, kjer raven precepljenosti še ni zadostna, zlasti v primeru sproščanja omejitvenih ukrepov. V celoti je cepljenih 61,1 odstotka celotnega prebivalstva EU, Norveške, Islandije in Lihtenštajn, so navedli danes.