V SDS upajo, da se bo z odstopom Veselinoviča končala saga o STA

Ljubljana, 30. septembra - Na dogajanje ob odstopu direktorja STA Bojana Veselinoviča so se odzvali tudi v koalicijski SDS. Poslanka SDS Mojca Škrinjar tako upa, da se bo "s tem dejanjem končala saga o STA". Upa tudi, da bo novi direktor začel izpolnjevati pogodbo in uredbo, ki zagotavlja financiranje STA ter da bo ta delovala v skladu z zakonom in potrebami Slovenije.