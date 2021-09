Ljubljanska borza: SBI TOP ob pol odstotka

Ljubljana, 30. septembra - Indeks SBI TOP je danes na Ljubljanski borzi izgubil pol odstotka vrednosti in se oblikoval pri 1166,68 točke. Indeks so pod gladino potisnile predvsem delnice Krke in Luke Koper, ki so padle za več kot dva odstotka. Več kot odstotek pa so na drugi strani pridobile delnice NLB in Save Re. Vlagatelji so ustvarili za dobrih 420.000 evrov poslov.