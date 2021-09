Von der Leynova v BiH sklenila tridnevno turnejo po Zahodnem Balkanu

Slavonski Brod, 30. septembra - Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je danes v Bosni in Hercegovini sklenila tridnevno turnejo po Zahodnem Balkanu v okviru priprav vrha EU in držav v regiji, ki bo prihodnji teden v Sloveniji. Von der Leynova se je danes udeležila otvoritve mostu čez reko Savo pri Svilaju na meji med Hrvaško in BiH.