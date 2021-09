Na javnem forumu o prihodnosti prekmurskega agroživilstva

Murska Sobota, 30. septembra - V Dvorcu Rakičan je danes potekal javni forum o prekmurskem agroživilstvu. Sogovorniki na dogodku, ki ga je pripravilo Nacionalno stičišče za inovacije in podjetništvo v agroživilstvu, so bili enotni, da je prihodnost v povezovanju kmetijskega in živilskega sektorja. Opozorili so tudi na problematiko namakanja v Prekmurju.