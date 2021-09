Na območju Mokronoga z avtomobilom opit trčil v hišo

Mokronog/Krško, 30. septembra - Dolenjski policisti so v noči s srede na danes obravnavali dva primera kršitve predpisov pod vplivom alkohola. Najprej so obravnavali 20-letnika, ki je v naselju Preloge na območju Mokronoga z avtomobilom trčil v hišo, nato še 24-letnega voznika električnega skiroja v Krškem, ki je izgubil oblast nad skirojem in pristal v bolnišnici.