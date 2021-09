Pahor pripravljen sprejeti protestnike, če se bodo nanj obrnili s prošnjo po dialogu

Ljubljana, 30. septembra - Predsednik republike Borut Pahor je poudaril, da so protesti sestavni del demokratične družbe, vendar so dolžni ostati nenasilni. Če se bodo protestniki nanj obrnili s prošnjo po dialogu, jo bo sprejel, je napovedal Pahor. "Dialog je edina rešitev, ne posreči se vedno in zlasti ne takoj, ampak pri njem je treba vztrajati," je dejal.