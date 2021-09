STO in Turizem Ljubljana med najbolj inovativnimi organizacijami v turizmu na svetu

Ljubljana, 30. septembra - Slovenska turistična organizacija (STO) in Turizem Ljubljana je portal Apolitical uvrstil na seznam 75 najbolj inovativnih organizacij v turizmu na svetu. Na seznam so se uvrstile organizacije, ki uspešno rešujejo posledice pandemije covida-19, hkrati pa spodbujajo trajnostni razvoj in uspešno upravljanje destinacij, so sporočili iz STO.