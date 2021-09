Na konvenciji šefov evropskih policij razpravljali o vidikih policijskega sodelovanja

Haag, 30. septembra - V Haagu je v sredo in danes potekala konvencija šefov evropskih policij, ki se je je udeležil tudi minister za notranje zadeve Aleš Hojs, je danes sporočilo ministrstvo za notranje zadeve. Na konvenciji so udeleženci razpravljali o mednarodnem policijskem sodelovanju, o vidikih operativnega sodelovanja in o izzivih policijskega dela.