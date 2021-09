V Novem mestu kmalu začetek gradnje rečne brvi in kolesarske poti Loka-Kandija

Novo mesto, 30. septembra - Novomeška občina je z gradbenim podjetjem CGP danes podpisala pogodbo za gradnjo brvi prek Krke in kolesarske poti Loka-Kandija, s katero bodo to območje in središče Novega mesta tesneje povezali s šmihelskim zaledjem. Celotna naložba bo stala nekaj več kot 2,68 milijona evrov, denarno jo bosta podprla Evropski sklad za regionalni razvoj in država.