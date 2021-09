Pahor: Želim, da vlada čim prej poišče način za financiranje STA

Maribor, 30. septembra - Predsednik republike Borut Pahor si želi, da vlada čim prej poišče način za financiranje STA. "Slovenska tiskovna agencija je pomembna medijska institucija, opravlja edinstveno poslanstvo agencije in menim, da mora tudi ta okoliščina dodatno vplivati na odločevalce, da strnejo vsa svoja znanja in politično voljo, da to čim prej uredijo," je dejal.