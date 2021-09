Na odboru zelena luč noveli zakona za jasnejšo določitev namembnosti izplačil iz šolskih skladov

Ljubljana, 30. septembra - Odbor DZ za izobraževanje je brez glasu proti podprl predlog novele zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, s katero jasneje določajo namembnost izplačil iz šolskih skladov. Zagotoviti želijo enake možnosti vsem otrokom. Podprli so tudi odlok o ustanovitvi samostojnega visokošolskega zavoda Visoke šole Grm Novo mesto.