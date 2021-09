Večnamenski romski center Dolinsko dobro ocenjen

Dobrovnik, 30. septembra - V Dobrovniku so danes na sklepni konferenci predstavili večnamenski romski center Dolinsko v lendavski občini, štiriletni projekt, pri katerem so izvedli 360 aktivnosti in vanje vključili 3200 ljudi. Tako udeleženci kot organizatorji in predstavniki države so projekt ocenilil kot zelo uspešen.